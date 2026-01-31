VIDEO Incidente in E45 scontro auto-camion | c' è una vittima

Un incidente si è verificato questa mattina sull’E45, poco dopo Promano in direzione Cesena. Due veicoli sono rimasti coinvolti: un’auto e un camion. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo una persona ha perso la vita. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi agli automobilisti.

Incidente in E45, all'altezza di Promano in direzione Cesena. Dalle prime informazioni lo scontro ha coinvolti due veicoli, un'auto e un camion. Nell'impatto, è deceduta una persona.Sul posto Vigili del fuoco, polizia stradale e tecnici Anas.

