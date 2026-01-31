VIDEO Incidente in E45 scontro auto-camion | c' è una vittima

Un incidente si è verificato questa mattina sull’E45, poco dopo Promano in direzione Cesena. Due veicoli sono rimasti coinvolti: un’auto e un camion. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo una persona ha perso la vita. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi agli automobilisti.

Incidente in E45, scontro fra un camion e un'auto: tre feriti

Oggi si è verificato un incidente lungo l'E45, allo svincolo di Umbertide in direzione Perugia.

Terribile scontro auto-camion, un ferito grave sulla E45

Questa mattina alle 15, un grave incidente si è verificato sulla E45, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud, in direzione Perugia.

Argomenti discussi: Incidente sulla E45 sullo svincolo Umbertide/Gubbio: tir contro auto; Incidente sulla E45 allo svincolo Umbertide-Gubbio: interviene l’elisoccorso; Incidente lungo la E45 tra auto e camion, soccorsi in azione: elicottero in volo; UMBRIA, ANAS: PER INCIDENTE CHIUSA LA E45 A TERNI.

video incidente in e45Incidente sulla E45, auto si scontra con un camion: conducente trasportato in ospedale in gravi condizioniGrave incidente sulla E45 a Terni intorno alle 15. Sulla SS3 E45 direzione Perugia, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud, un'auto si è scontrata contro un camion. L'autista della vettura, rimas ... corrieredellumbria.it

video incidente in e45Incidente in E45, due feriti graviGravissimo incidente nel pomeriggio lungo la E45, in direzione Roma, nei pressi dello svincolo Umbertide-Gubbio. Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati violentemente finendo fuori strada: l’auto ... teletruria.it

