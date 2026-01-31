Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 16 | 25

La viabilità a Roma e dintorni si muove tra code e lavori in corso. Sulla Pontina, il traffico si rallenta a causa di un incidente al km 69,6, vicino a Latina. In città, la A24 è congestionata tra Portonaccio e la tangenziale est, ma la situazione è ancora più complicata sulla Tiburtina, dove il traffico si è intensificato per un incidente risolto all’altezza di Setteville. La Cassia bis invece scorre senza problemi, anche se ci sono lavori in corso sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, con sospensioni e bus sost

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Pontina si rallenta nelle due direzioni un incidente avvenuto al km 69 e 600 circa all'altezza di Latina andiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima ci spostiamo sulla Tiburtina risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Setteville verso Tivoli la circolazione è un momento è scorrevole se salto anche le incidente sulla Cassia bis traffico regolare all'altezza di via della Giustiniana Verso il raccordo anulare Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sospesa tra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni di percorso cancellazioni e corse con bus sostitutivi per alcuni treni regionali in chiusura trasporto pubblico capitolino per opere di rinnovo infrastrutturale della linea B della metropolitana fino alle ore 5:30 2 febbraio la circolazione nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio è interrotta e sostituita da borse tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Daniele si realtà nel mobile è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

