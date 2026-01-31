Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si mantiene abbastanza scorrevole in questa mattina. Sul raccordo e sulle principali strade, il traffico è regolare. Lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli, invece, ci sono lavori di potenziamento che causano alcune variazioni: tra Latina e Formia le corse sono state cancellate o deviate, e le stazioni di Latina, Formia e Gaeta sono interessate da modifiche temporanee. La metropolitana, invece, è chiusa tra San Paolo Rebibbia e Viale Jonio fino alle prime ore di lunedì, con alcune linee sostitutive att

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione nell'ambito del trasporto pubblico nel fine settimana top ai lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione tutte le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni l'imitazione di percorso cancellazione il corso e bus per alcuni treni regionali per il trasporto pubblico capitolino invece per opere di rinnovo dell'infrastruttura allenamento metropolitana sarà chiusa fino alle 5:30 del 2 febbraio tra interrotta è sostituita da busta la circolazione nella tratta Sanpaolo Rebibbia Jonio in particolare tra San Paolo Rebibbia Attiva la linea mb7 mentre tra Piazza Bologna viale Jonio disponibile Alina mp1 la circolazione dei treni resterà invece Attiva tra basilica San Paolo a Laurentina e viceversa tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico Di Lernia Trani tutto Grazie per l'attenzione chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07:25

Approfondimenti su Roma Regione

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico a Roma e nel Lazio, con informazioni sulla viabilità, eventuali incidenti e deviazioni.

Il 1° gennaio 2026 a Roma e nel Lazio, la viabilità si presenta senza particolari impedimenti nelle prime ore della giornata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Regione

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Roma #viabilità Ardeatina, chiuso tratto San Sebastiano-vicolo dell’Annunziatella. Deviata la linea 218. Per i mezzi pesanti, la circolazione è vietata tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia x.com

Viabilità del litorale: al via la progettazione per il raddoppio di via Roma Destra da Jesolo a Cavallino - facebook.com facebook