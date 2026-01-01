Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16 | 25

Viabilità Roma e Regione Lazio al 1 gennaio 2026 alle ore 16:25. La circolazione sulla rete regionale si presenta senza criticità significative. Per le autostrade, fino alle 22 di stasera, è in vigore il divieto per veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, con restrizioni che si riproporranno nei giorni 4, 5 e 6 gennaio. Per il trasporto pubblico, durante le festività, sono attivi orari prolungati e servizi speciali per favorire gli

Astral infomobilità Buon anno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione risulta priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera è in vigore lo stop ai mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo divieto si replica nelle giornate del 456 gennaio Cambiamo argomento durante il periodo festivo fino al 6 gennaio gli orari della ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domenica e festivi inclusi con orario prolungato dalle ore 6:30 alle ore 18 mentre per quanto riguarda la ZTL Tridente e attiva dalle ore 6:30 alle 20 Inoltre nell'ambito del trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato e la domenica è nei giorni festivi è prevista un'intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana e sono attivo tutti i giorni dalle ore 9 ore 21 tre linee di bus gratuite circolari l'apri 1 la 2 e la 100 da Giorgia non so è a Sale infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione che il prossimo aggiornamento di zio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

