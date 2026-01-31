Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 10 | 25

Traffico regolare sul raccordo e autostrade principali della regione, mentre il week-end si presenta con alcune variazioni a causa di lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli tra Latina e Formia. La circolazione dei treni è sospesa fino a lunedì mattina, e alcune corse sono state cancellate o sostituite con autobus. Anche la metro di Roma subisce modifiche: la linea B sarà interrotta tra San Paolo e Rebibbia fino alle 5:30 di lunedì, con corse sostitutive in bus. La situazione resta sotto controllo, ma chi si sposta nei prossimi giorni deve

Astral infomobilità un saluto mai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali autostrade della Regione nell'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop per lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione Sara stazione di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni l'imitazione di percorso cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali Mentre per il trasporto pubblico capitolino e opere di rinnovo della linea B della metropolitana fino alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta è sostituita dal bus alla circolazione nella tratta Sanpaolo Rebibbia Jonio tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata a Federico cattolico mobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

