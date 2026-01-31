Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 09 | 10

Da questa mattina il traffico a Roma e nel Lazio si presenta abbastanza fluido, fatta eccezione per alcune zone. Sulla A90, meglio nota come il Raccordo Anulare, il traffico scorre senza grandi problemi, ma si registrano code sulla Fontina, tra Castel Romano e Spinaceto, a causa di un incidente in direzione della Capitale. Il fine settimana porta anche alcune modifiche ai trasporti pubblici: sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, tra Formia e Latina, fino a lunedì mattina sono sospese le corse per lavori di potenziamento infrastrutturale, con alcune

Astral infomobilità un saluto mai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali autostrade della Regione fa eccezione La Fontina dove abbiamo code per incidente tra Castel Romano e Spinaceto in direzione Roma nell'ambito del trasporto pubblico fine settimana di stop per lavori sulla linea ferroviaria roma-napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di lunedì 2 febbraio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazione l'imitazione di percorso cancellazioni e corsi per alcuni treni regionali Mentre per il trasporto pubblico capitolino e opere di rinnovo dell'infrastruttura della linea B della metropolitana fino alle 5:30 del 2 febbraio sarà interrotta è sostituita da Busso alla circolazione nella tratta Sanpaolo Rebibbia Jonio

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle 09:10.

L’aggiornamento viabilità del 1 gennaio 2026 alle 09:10 segnala che, nelle prime ore dell’anno, la circolazione sulla rete regionale del Lazio è priva di impedimenti significativi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

