Alle prime ore del 1° gennaio 2026, la viabilità sulla rete regionale del Lazio si presenta regolare, senza impedimenti significativi. Il trasporto pubblico capitolino è ripreso con orario festivo, mentre alcune zone a traffico limitato sono ancora chiuse fino alle 18. La circolazione ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Napoli registra rallentamenti fino a 60 minuti a causa di un problema tecnico. Restate aggiornati con i nostri servizi di informazione.

Astral infomobilità buon capodanno 2020 628 gatti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o la circolazione ma ne è priva di impedimento in queste prime ore dell'anno sulla rete viaria regionale voltiamo pagina il trasporto pubblico capitolino è ripreso alle 8 di questa mattina sull'intera rete con orario festivo il 6 della trasporto pubblico in strada anche le linee bus Apri 1 Free 200 che viaggiano tra termini Piazzale dei Partigiani il centro Porta Pinciana i prati ricordiamo che anche oggi sono chiuse le zone a traffico limitato di dentro fino alle 18 e Tridente signore 20 in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione è rallentata per un problema tecnico a Roma Prenestina i treni alta velocità possono essere in tre dati sul percorso alternativo via Cassino o via Formia con possibili ritardi fino a 60 minuti un treno alta velocità direttamente coinvolto ha subito ritardi fino a 60 minuti tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 08:40

