Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08 | 40

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle 8:40. Diversi incidenti questa mattina hanno causato rallentamenti e code su varie strade, tra cui la Pontina, via dei Laghi, la formellese e il raccordo anulare. Si consiglia di prestare attenzione alla guida e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Per ulteriori aggiornamenti, consultare i

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio diversi incidenti stamattina a provocare ulteriori code una situazione che vede già un traffico intenso nelle strade della nostra regione si raccomanda la massima prudenza alla guida Partiamo dalla Pontina Dopo un incidente causa code tra via Caduti di Castel di Decima verso Roma Laurentina incidente altezza Scalella verso via dei Castelli Romani ancora un incidente su via dei Laghi e code via delle Barozze e sr218 Rocca di Papa nelle due direzioni più a nord sulla formellese incidente code altezza cascata della Ninfa In entrambe le direzioni e sulla Braccianese Claudia incidente al km 45 ghiaccio su strada Inoltre sulla strada chiusa causa allagamento chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino nelle due direzioni e ci spostiamo sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna code a tratti tra salario Nomentano e tra Casilina e Tina anche per incidente in esterna code tra Casilina e Nomentana sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso il centro e tra via Togliatti Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla 91 Roma Fiumicino code altezza ANSA del Tevere verso centro è sempre verso il centro o disagi anche su via Flaminia via Salaria rispettivamente code tra raccordo anulare via dei Due Ponti e dalla raccolta alla tangenziale est ed è tutto da Federico Ascani Duster l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08:40

