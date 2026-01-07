Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico a Roma e nel Lazio, con informazioni sulla viabilità, eventuali incidenti e deviazioni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Come di consueto in graduale aumento in queste prime ore del mattino prime code sulla diramazione Roma Sud in direzione della raccordo anulare a partire da Torrenova sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est in direzione centro e nella stessa direzione disagi anche su via Flaminia e via Salaria rispettivamente tra il raccordo anulare via di Grottarossa Anche a causa di un incidente avvenuto in precedenza e trovi la via dei Prati Fiscali ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in esterna rallentamenti tra lo svincolo per La 24 e Nomentana il quadrante sud della capitale arredamenti per traffico sulla statale Pontina tra Pomezia sud e via di Pratica in direzione del raccordo anulare mentre a seguito delle forti piogge permangono le chiusura al transito su via Appia del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino il traffico viene deviato sulle rampe laterali sulla Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli inevitabili ripercussioni al traffico locale in entrambi i casi senza causa anche per la chiusura ad Arzano di via Gramsci anche in questo caso In entrambe le direzioni previste deviazioni per il trasporto pubblico locale da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

