Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07 | 25

Il 1° gennaio 2026 a Roma e nel Lazio, la viabilità si presenta senza particolari impedimenti nelle prime ore della giornata. Il trasporto pubblico regionale e cittadino segue un orario festivo, con servizi ridotti fino alle 8 del mattino e riprese successive. Le ferrovie e le linee extraurbane adottano orari speciali e sospendono i cantieri notturni. Per garantire la sicurezza, si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 202

Astral infomobilità buon capodanno 2020 620 trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione si presenta priva di impedimenti in queste prime ore del primo dell'anno sulla rete viaria regionale voltiamo pagina il trasporto pubblico capitolino fino alle 8 di questa mattina prosegue il servizio 5 e notturne che salgono gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare poi dalle 8 e servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete con un orario festivo diamo uno sguardo Alle ferrovie regionali per quanto riguarda la metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni le ultime corse dei bus dai capolinea sono le 23:30 oggi le prime e ultime partenze dei treni da ispettivi capolinea stazioni di Colombo e di San Paolo sono alle 7:49 e alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop ai cantieri serali anche sulla via regionale Roma Viterbo sulla urbana nella giornata di oggi è il 6 gennaio il servizio segue l'orario festivo le prime partenze dei treni sono da Flaminio alle 7:28 e da Montebello Ale 803 orario festivo anche sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo nella giornata di oggi e sei dettagli sul nostro sito e sulla app di After infomobilità è tutto da Gina Pandolfo e astrale info Grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale e rinnoviamo gli auguri di un felice anno nuovo in ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral S punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07:25

