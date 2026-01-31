Gli abitanti di un piccolo paese vicino al bosco hanno iniziato a notare un via vai sospetto. Ogni giorno, alcune persone straniere portano grosse buste e si fermano in un punto preciso tra gli alberi. Una residente ha deciso di seguire quei movimenti e ha scoperto un bivacco nascosto tra i rami. La scena ha suscitato preoccupazione tra chi vive in zona, che ora si chiede cosa stia succedendo nel cuore del bosco.

Una strada secondaria, il silenzio del bosco e un viavai che, giorno dopo giorno, ha smesso di sembrare casuale. È così che un chiancianese, che chiede di restare anonimo, ha deciso di rompere l’indifferenza e segnalare tutto alle forze dell’ordine, dopo aver scoperto un bivacco di fortuna lungo la strada di Poggiardelli, nel tratto di confine tra Chianciano Terme e Montepulciano. Secondo il racconto del testimone, da giorni notava il passaggio di giovani extracomunitari — ragazzi molto giovani, precisa — che percorrevano la strada e poi si inoltravano nel bosco, sempre con grandi buste colme di oggetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Via vai sospetto nel bosco: "Stranieri con grosse buste. Ho scoperto un bivacco"

