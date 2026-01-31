Via Milazzo e via Pionieri della Bonifica rivoluzione in arrivo per il traffico

La polizia locale ha annunciato una serie di cambiamenti nel traffico di via Milazzo e via Pionieri della Bonifica. Da settimane si lavora a modifiche ai semafori, spostamenti di stalli e anche a nuovi sensi di marcia. L’obiettivo è alleggerire il flusso e migliorare la viabilità nelle strade limitrofe, come via del Metano. I lavori sono in corso e nei prossimi giorni le novità entreranno in vigore.

Una rivoluzione per i flussi di traffico su via Milazzo, che potrebbero toccare anche via del Metano e altre strade limitrofe, tra modifiche ai semafori, spostamenti di stalli auto, cambi di direzione. È la bozza di ordinanza sperimentale, presentata in commissione Trasporti dall’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco. Ordinanza che nasce dall’esame di alcune criticità nell’area, alcune anche segnalate dagli stessi residenti nel corso degli anni. Non solo: l’ordinanza fa anche riferimento a un “esposto per inquinamento acustico” presentato dallo stesso studio legale, e anche all’esito di rilievi effettuati da Arpa Lazio, con un rapporto inviato dall’agenzia al Comune nel 2023, da cui emerge che “la rumorosità dovuta al traffico veicolare transitante sul tratto di viabilità sito presso Via Milazzo angolo Via Pionieri della Bonifica, è caratterizzata dal superamento dei limiti assoluti di immissione in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno per la tipologia di strada considerata, cosi come previsto dalle norme.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Via Milazzo Bonifica Luminarie in arrivo, rivoluzione al traffico: chiusure e inversioni di senso Ordigno bellico a Milazzo: conto alla rovescia per la bonifica, 1.500 residenti interessati A Milazzo, si avvicina il momento della bonifica di un ordigno bellico rinvenuto durante lavori di scavo in via Migliavacca. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Via Milazzo Bonifica Argomenti discussi: Dopo tanti anni siamo ancora senza acqua potabile in via Milazzo; Termini, scacco agli affittacamere abusivi in via Milazzo: sanzioni per 30.000 euro; Al via Milazzo Classica, primo spettacolo venerdì 30 gennaio. Dieci le serate in programma; Scontro fra due auto tra viale Villetta e viale Milazzo: 7 feriti al Maggiore. Via Volturno e via Milazzo, si cambia: torna il doppio senso di marciaPADOVA - Via Volturno e via Milazzo, fino ad oggi a senso unico, da domani tornano ad essere percorribili nei due sensi di marcia. Fino ad oggi la circonvallazione interna per quanti arrivavano dalla ... ilgazzettino.it Leto e Milazzo: Ecomostro di via tiro a segno va abbattutoPALERMO – Oggi, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno, che prevede l’abbattimento dell’ecomostro di via Tiro a segno. Tra le motivazioni, si sottolinea c he l’area è sottoposta a ... livesicilia.it E’ appena stata rinnovata ed è già stata deturpata la fioriera di corso Garibaldi, angolo di via Milazzo, da dove... Leggi tutto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.