Ordigno bellico a Milazzo | conto alla rovescia per la bonifica 1.500 residenti interessati
A Milazzo, si avvicina il momento della bonifica di un ordigno bellico rinvenuto durante lavori di scavo in via Migliavacca. Le autorità continuano le riunioni in prefettura per pianificare le operazioni di disinnesco, coinvolgendo circa 1.500 residenti. La procedura si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la tutela della popolazione e la regolare prosecuzione delle attività nella zona interessata.
Proseguono le riunioni in prefettura per coordinare le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato durante lavori di scavo in un cantiere di via Migliavacca, nel quartiere San Paolino. L’ultima si è svolta sabato scorso, la prossima è prevista per il 2 gennaio, mentre la bonifica è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Milazzo, bonifica dell’ordigno bellico di domenica 4 gennaio: ecco l’elenco delle vie da evacuare nella zona rossa.
Ordigno bellico a Milazzo: disinnesco fissato per domenica 4 gennaio - L’ordigno della Seconda guerra mondiale ritrovato la scorsa settimana in via Migliavacca, nel quartiere San Paolino, verrà disinnescato domenica 4 ... 98zero.com
Ordigno bellico a Milazzo, fissato il “Bomba day” del 4 gennaio - È stata fissata a domenica 4 gennaio la data individuata per le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi nel ... canalesicilia.it
L’ordigno bellico da disinnescare a Milazzo: in 1500 lasceranno la zona rossa - Riunione in Prefettura in vista delle operazioni del 4 gennaio prossimo: ridotto il numero dei residenti di via San Paolino che dovranno abbandonare temporaneamente casa ... msn.com
