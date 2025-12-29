Ordigno bellico a Milazzo | conto alla rovescia per la bonifica 1.500 residenti interessati

A Milazzo, si avvicina il momento della bonifica di un ordigno bellico rinvenuto durante lavori di scavo in via Migliavacca. Le autorità continuano le riunioni in prefettura per pianificare le operazioni di disinnesco, coinvolgendo circa 1.500 residenti. La procedura si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza, con l’obiettivo di garantire la tutela della popolazione e la regolare prosecuzione delle attività nella zona interessata.

Proseguono le riunioni in prefettura per coordinare le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato durante lavori di scavo in un cantiere di via Migliavacca, nel quartiere San Paolino. L'ultima si è svolta sabato scorso, la prossima è prevista per il 2 gennaio, mentre la bonifica è.

Milazzo, bonifica dell’ordigno bellico di domenica 4 gennaio: ecco l’elenco delle vie da evacuare nella zona rossa.

