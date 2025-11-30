Luminarie in arrivo rivoluzione al traffico | chiusure e inversioni di senso
Nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 dicembre saranno apportate delle modifiche alla viabilità in via Magnapassi e in piazza Baracca a Lugo, per consentire l'installazione di luminarie presso la farmacia Rossi. Lunedì 1 dicembre dalle 7.30 alle 19 sarà istituito il divieto di transito in via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
E il Natale arriva anche a Suzzara... Vi aspettiamo in piazza sabato 29 con i burattini alle 17:00 e poi alle 18:00 con l'accensione delle luminarie Segnatevi il 13 dicembre con l'arrivo di Santa Lucia - facebook.com Vai su Facebook
Scatta la chiusura al traffico di via XXV Aprile, rivoluzione traffico - Via XXV aprile chiusa, via Interiano a doppio senso alternato con semaforo, piazza Fontane Marose accessibile in pratica solo per il carico e scarico e per qualche stallo per disabili. Si legge su rainews.it
Il Natale tra luminarie ed eventi: a Locorotondo pronto il piano traffico anti-caos. Aree sosta e dove parcheggiare - Il cuore del Natale nel sud Italia batte forte a Locorotondo dove martedì 18 novembre verranno accese le tanto attese luminarie natalizie, che coloreranno le strette vie del centro storico fino a dopo ... Si legge su quotidianodipuglia.it
Traffico a Bologna, da oggi la rivoluzione a porta San Felice: come cambia la viabilità (per sempre) - Bologna, 23 settembre 2025 – E’ il giorno dell’ennesima rivoluzione della viabilità a causa dei cantieri del tram (in questo caso per la linea rossa): da oggi cambia tutto intorno a porta San Felice e ... Riporta ilrestodelcarlino.it