Vi spiego la visione strategica del vertice Italia-Germania L’analisi di Valensise

L’analisi di Michele Valensise, presidente dell’Istituto Affari Internazionali, evidenzia come la strategia del vertice Italia-Germania si concentri sulla collaborazione pragmatica anziché sul confronto con gli Stati Uniti. Roma e Berlino puntano a rafforzare le relazioni bilaterali e a sostenere un percorso condiviso nell’ambito euroatlantico, ritenendo questa scelta più efficace di atteggiamenti conflittuali. Un approccio che mira a consolidare la stabilità e l’influenza europea nel contesto internazionale

Roma e Berlino hanno scelto di non cavalcare lo scontro epocale con l’alleato americano, ma di lavorare di tattica, fortificando al contempo le proprie relazioni: una scelta che, secondo Michele Valensise, presidente dell’Istituto Affari Internazionali e già ambasciatore d’Italia in Germania, è stata corretta da molti punti di vista, in primis quello euroatlantico. L’occasione per analizzare con l’esperto diplomatico le relazioni fra Italia e Germania è il vertice che si celebra a Villa Pamphilj con la premier Giorgia Meloni e i cancelliere Friedric Merz, accompagnati da una folta delegazione di ministri. 🔗 Leggi su Formiche.net

