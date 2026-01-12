Inter Napoli l’analisi di Bergomi | Errore di posizionamento sul gol di McTominay vi spiego

L'analisi di Bergomi sull'incontro Inter Napoli si concentra sugli aspetti difensivi delle due squadre. In particolare, l'ex calciatore evidenzia un errore di posizionamento dell'Inter sul gol di McTominay, sottolineando l'importanza di una gestione più accurata delle scalate difensive. Questa analisi offre uno spunto di riflessione sulle scelte tattiche e sui momenti chiave della partita, contribuendo a una comprensione più approfondita del confronto tra le due formazioni.

Inter News 24 Inter Napoli, Bergomi punta il dito sulle scalate difensive nerazzurre: «Quel raddoppio non andava fatto». Il vantaggio del Napoli siglato da McTominay è stato oggetto di un profondo dibattito negli studi di Sky Sport. Secondo Beppe Bergomi, la rete scozzese è figlia di una lettura errata da parte della retroguardia nerazzurra, in particolare nel sistema di coperture tra i braccetti e gli esterni. «C’è l’uscita di Politano che viene dentro il campo, Bastoni lo molla e segue Elmas », ha esordito l’ex capitano dell’Inter, evidenziando come la fluidità di movimento degli uomini di Conte abbia mandato in tilt i meccanismi difensivi di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

