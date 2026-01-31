La comica Valeria Graci racconta di aver incontrato qualcuno di speciale. In un’intervista, dice che la sua vita, dopo un periodo difficile, le ha riservato una bella sorpresa. “Magico”, definisce il suo nuovo compagno, e spiega che gli incontri inattesi fanno ancora parte della sua quotidianità. La showgirl si apre sui cambiamenti e sulla felicità ritrovata.

“La vita torna a sorprenderti. È stato così col mio attuale compagno. Quando pensi non ci sia più nulla che possa sorprenderti si fanno degli incontri. È stato magico“: Valeria Graci si è raccontata nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La comica ha spiegato che la sua nuova relazione è nata lontano dai riflettori ed è stata costruita fin da subito sulla semplicità: “Siamo insieme da 3 anni e non fa questo lavoro. È lontano dai riflettori ed è molto timido. Abbiamo un rapporto molto bello”. "È stato un caso. Un colpo di fulmine“, ha proseguito la Graci, che poi ha detto di aver fatto subito una premessa importante: “Ho messo le cose in chiaro: figlio, lavoro e famiglia vengono prima di tutto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Valeria Graci: "Magico, chi è il mio nuovo compagno"

Valeria Graci si mostra felice con il nuovo amore, lasciando intendere che la vita la sta sorprendendo di nuovo.

Valeria Graci ha finalmente raccontato chi è il suo nuovo compagno, Antonio.

