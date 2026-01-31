Chi sono il nuovo fidanzato di Valeria Graci Antonio e l’ex marito Simon Russo | È stato difficile superare quell’inferno

Valeria Graci ha finalmente raccontato chi è il suo nuovo compagno, Antonio. Si tratta di un uomo che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. La comica ha parlato anche dell’ex marito, Simon Russo, e dei momenti difficili che ha attraversato per superare un periodo complicato. Ora, dice, si sente felice e pronta a ricominciare.

Valeria Graci ha rivelato nel 2025 di essere felicemente legata al nuovo fidanzato Antonio, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. La comica ha descritto la loro relazione come una famiglia felice, segnando un nuovo capitolo sentimentale dopo la separazione dall'ex marito Simon Russo, con il quale ha avuto il figlio Pierluigi. Valeria Graci sul nuovo fidanzato Antonio ha detto: "È una persona che non c'entra niente con il mondo dello spettacolo, fortunatamente. In casa la star sono io (ride, ndr). Si chiama Antonio, è una persona meravigliosa, stiamo bene e siamo molto innamorati. Non dico altro.

