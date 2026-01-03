L' orgoglio di Reggio per l' eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l' invito a dargli un riconoscimento
A Reggio, oggi si celebra con orgoglio il coraggio di Paolo Campolo, cittadino che ha rischiato la vita per salvare dieci giovani durante l’incendio di Crans Montana. Un gesto di grande valore che testimonia il senso di comunità e solidarietà della nostra città. È un’opportunità per riconoscere pubblicamente il suo coraggio e onorare un esempio di altruismo e dedizione.
A Reggio è il giorno dell'orgoglio per l'eroico concittadino che ha rischiato la vita per salvare dieci giovani intrappolati nell'inferno di fuoco di Crans Montana. L'analista finanziario 55enne Paolo Campolo, protagonista sui media internazionali per il suo gesto di grande coraggio e altruismo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
