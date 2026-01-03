L' orgoglio di Reggio per l' eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l' invito a dargli un riconoscimento

A Reggio, oggi si celebra con orgoglio il coraggio di Paolo Campolo, cittadino che ha rischiato la vita per salvare dieci giovani durante l’incendio di Crans Montana. Un gesto di grande valore che testimonia il senso di comunità e solidarietà della nostra città. È un’opportunità per riconoscere pubblicamente il suo coraggio e onorare un esempio di altruismo e dedizione.

Crans Montana, eroe reggino salva vite. Occhiuto: “il coraggio vero non fa rumore” - “Nella notte di Capodanno, quando tutto spinge a fuggire, Paolo Campolo ha fatto una scelta rara: fermarsi e aiutare i ragazzi a scappare. strettoweb.com

Crans-Montana, Cirillo: "Il coraggio e l’umanità di Paolo Campolo onorano Reggio Calabria e l’Italia intera" - «La storia di Paolo Campolo, reggino che senza esitazione ha messo a rischio la propria vita per salvare quella di tanti giovani, è un esempio altissimo di coraggio, senso civico e solidarietà. reggiotv.it

