L' orgoglio di Reggio per l' eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l' invito a dargli un riconoscimento

Da reggiotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio, oggi si celebra con orgoglio il coraggio di Paolo Campolo, cittadino che ha rischiato la vita per salvare dieci giovani durante l’incendio di Crans Montana. Un gesto di grande valore che testimonia il senso di comunità e solidarietà della nostra città. È un’opportunità per riconoscere pubblicamente il suo coraggio e onorare un esempio di altruismo e dedizione.

A Reggio è il giorno dell'orgoglio per l'eroico concittadino che ha rischiato la vita per salvare dieci giovani intrappolati nell'inferno di fuoco di Crans Montana. L'analista finanziario 55enne Paolo Campolo, protagonista sui media internazionali per il suo gesto di grande coraggio e altruismo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

l orgoglio di reggio per l eroe di crans montana paolo campolo e l invito a dargli un riconoscimento

© Reggiotoday.it - L'orgoglio di Reggio per l'eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l'invito a dargli un riconoscimento

Leggi anche: Paolo Campolo, l’eroe che ha salvato i ragazzi dal rogo di Crans-Montana. «Quella chiamata di mia figlia, ho rotto un vetro, mi cadevano addosso» – Il video

Leggi anche: “Ha salvato 10 vite”. Crans Montana, chi è Paolo: il papà eroe

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans Montana, eroe reggino salva 20 giovani.

orgoglio reggio eroe cransTragedia di Crans Montana, Falcomatà: «Paolo Campolo eroe reggino, sarà premiato» - REGGIO CALABRIA «Nella terribile tragedia che ha colpito Crans Montana durante la notte di Capodanno, dove un devastante incendio ha strappato alla vita decine di giovani, emerge una storia di straord ... msn.com

orgoglio reggio eroe cransCrans Montana, eroe reggino salva vite. Occhiuto: “il coraggio vero non fa rumore” - “Nella notte di Capodanno, quando tutto spinge a fuggire, Paolo Campolo ha fatto una scelta rara: fermarsi e aiutare i ragazzi a scappare. strettoweb.com

orgoglio reggio eroe cransCrans-Montana, Cirillo: "Il coraggio e l’umanità di Paolo Campolo onorano Reggio Calabria e l’Italia intera" - «La storia di Paolo Campolo, reggino che senza esitazione ha messo a rischio la propria vita per salvare quella di tanti giovani, è un esempio altissimo di coraggio, senso civico e solidarietà. reggiotv.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.