Il presidente della regione celebra il reggino Paolo Campolo l’eroe silenzioso di Crans Montana

Il presidente della regione ha reso omaggio a Paolo Campolo, reggino considerato un eroe silenzioso a Crans-Montana. Durante la notte di Capodanno, un evento drammatico ha colpito la località, trasformando la festività in una situazione di emergenza. In mezzo al caos, Campolo ha scelto di non allontanarsi, dimostrando coraggio e senso di responsabilità.

La notte di Capodanno, che per molti rappresenta festa e celebrazione, a Crans-Montana si è trasformata in un incubo ma, in mezzo al caos, il reggino Paolo Campolo ha scelto di non fuggire. Il gesto eroico è stato elogiato anche dal presidente Occhiuto, che attraverso i social ha voluto.

