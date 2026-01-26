scarcerati in venezuela altri 104 prigionieri politici

Il 25 gennaio, il Foro Penal ha annunciato che in Venezuela sono stati scarcerati almeno 104 prigionieri politici in un solo giorno. Questa misura si inserisce in un contesto di tensioni tra il governo venezuelano e le pressioni internazionali, in particolare da parte degli Stati Uniti. La notizia rappresenta un passo importante nel quadro delle questioni relative ai diritti umani e alla situazione politica nel paese.

Almeno 104 prigionieri politici sono stati scarcerati in un solo giorno in Venezuela, paese sottoposto a forti pressioni da parte di Washington, ha annunciato il 25 gennaio l’ong Foro penal. “Oggi abbiamo verificato 104 scarcerazioni di prigionieri politici in Venezuela”, ha dichiarato sul social network X Alfredo Romero, il direttore dell’ong. L’avvocato Gonzalo Himiob, di Foro penal, ha aggiunto su X che “il dato non è definitivo perché stiamo verificando altre possibili liberazioni”. Il governo di Delcy Rodríguez, in carica dalla cattura del presidente Nicolás Maduro durante un’operazione militare statunitense il 3 gennaio, aveva promesso un “numero significativo di scarcerazioni”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

