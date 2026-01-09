Chi sono i prigionieri politici liberati finora in Venezuela

In Venezuela, diversi prigionieri politici sono stati recentemente liberati, tra cui quattro cittadini spagnoli e tre italiani. Tuttavia, il processo di rilascio continua e molti altri ancora attendono la loro libertà. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le autorità che gestiscono attentamente le liberazioni. Questa dinamica rappresenta un punto chiave nelle relazioni internazionali e nel percorso verso una possibile risoluzione dei casi di detenzione politica nel paese.

"Aspettiamo. A quest'ora hanno rilasciato solo quattro spagnoli e tre connazionali. Stanno giocando al loro solito gioco perverso ". Alle 4,54 del mattino italiano, è la risposta che all'autore di queste note ha dato una autorevole esponente della opposizione in Venezuela, che da settimane preferisce parlare in condizioni di anonimato, e a cui aveva chiesto se si potesse ora arrischiarsi a comparire. Sta peraltro tuttora nascosto, e della sua situazione dice che "è come essere rinchiusi in una prigione dopo l'altra. Sono così da 17 mesi, come la maggior parte di noi che ha partecipato al gruppo che ha guidato le elezioni".

