Venezuela concede indulto a tutti i detenuti per motivi politici segnando un passo verso la riconciliazione nazionale

Il governo venezuelano ha deciso di mettere fine alla detenzione politica. Sabato, ha annunciato un’amnistia generale che riguarda tutti i detenuti incarcerati per motivi politici. La mossa mira a riavvicinare le parti e a favorire la pace nel Paese.

Il governo venezuelano ha annunciato, sabato 31 gennaio 2026, l'emanazione di un'amnistia generale che riguarda tutti i detenuti rinchiusi per motivi politici. L'iniziativa, resa nota dal capo dell'esecutivo in carica, la presidente ad interim Nicolás Rodríguez, rappresenta un passo significativo nel tentativo di affrontare un periodo di tensioni che ha segnato il paese negli ultimi anni. L'annuncio è arrivato in un contesto di crescente pressione internazionale e di segnali di apertura da parte del governo, che ha cercato di rilanciare il dialogo con le opposizioni dopo mesi di isolamento diplomatico.

