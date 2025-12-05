Mini indulto sì mini indulto no | il balletto politico sulla pelle dei detenuti

Lettera43.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Senato Ignazio La Russa sul carcere auspica quello che il governo Meloni non vuole realizzare: un provvedimento che riduca il sovraffollamento carcerario. Non è questione di possibilità, ma di volontà politica. Ignazio La Russa (Imagoeconomica). In due occasioni, questa settimana, prima nel corso della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo,  L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane, promossa dall’Associazione Nessuno tocchi Caino, poi a Palazzo Madama parlando con i giornalisti, La Russa ha chiesto esplicitamente al governo una soluzione per far diminuire il numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani: «Un mini-mini-indultino» entro Natale per quei detenuti con un residuo pena ridotto, con l’unica esclusione dei reati contro le Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

