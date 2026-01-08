Venezuela rilascerà detenuti politici

Il governo venezuelano ha annunciato che nelle prossime ore rilascerà un numero significativo di detenuti politici, inclusi cittadini stranieri. Questa decisione potrebbe rappresentare un passo importante verso una maggiore apertura politica nel paese. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui criteri di rilascio o sui tempi precisi. La situazione resta monitorata da vicino, in attesa di eventuali sviluppi.

18.32 "Nelle prossime ore" sarà rilasciato "un numero importante" di prigionieri politici in Venezuela, tra cui anche cittadini stranieri. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento venezuelano,Jorge Rodriguez, come gesto per "consolidare la pace e la coesistenza pacifica" nel Paese. Nelle carceri venezuelane sono detenuti anche alcuni italiani, tra cui il cooperante veneziano Alberto Trentini, arrestato nel novembre 2024.

Trump: la Casa Bianca rilascerà una dichiarazione ufficiale sugli sviluppi in Venezuela - facebook.com facebook

3 gennaio 2026, USA - Venezuela REAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ATTACCO USA IN VENEZUELA Il Presidente di #Cuba ha chiesto una risposta urgente dalla comunità internazionale in risposta all'attacco statunitense al Venezuela. Inoltre, il principale co x.com

