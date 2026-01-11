Ha schierato nuovi veicoli | cosa sappiamo degli 8×8 corazzati Type 19 cinesi

La presenza dei nuovi veicoli corazzati Type 19 cinesi, schierati presso il Western Theater Command, rappresenta un aggiornamento importante nelle capacità militari della Cina. Questi veicoli 8×8 sono parte di una strategia di potenziamento e modernizzazione delle forze terrestri. In questa analisi, si approfondiscono caratteristiche, impieghi e implicazioni di questi mezzi nell’ambito delle forze armate cinesi.

La Cina ha ufficialmente schierato i nuovi veicoli corazzati Type 19, confermando la loro presenza operativa presso unità del Western Theater Command. Filmati diffusi dalla televisione di Stato mostrano unità della 149ª Brigata Mista Media del 76° Gruppo d'Armata impegnate in esercitazioni con i mezzi 8×8, parte del ciclo di addestramento annuale dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) per il 2026. I Type 19 rappresentano un'evoluzione avanzata della famiglia Type 08 e derivano dalla piattaforma ZLT-11. La gamma include versioni da combattimento di fanteria e da assalto, armate rispettivamente con torrette da 30 mm o con cannone da 105 mm.

