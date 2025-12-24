La Spezia che fu su maxi schermo I ’Trailer storici’ della Mediateca
La Spezia rivive attraverso i “Trailer storici” della Mediateca, che riportano alla memoria momenti significativi della città. Un percorso visivo che collega il passato al presente, offrendo uno sguardo autentico sulla storia locale. La proiezione di questi trailer permette di riscoprire la città in modo semplice e diretto, valorizzando il patrimonio culturale e le radici di La Spezia.
La storia della città torna a vivere sul grande schermo, intrecciandosi con l’esperienza del cinema contemporaneo. Al Cinema Odeon, prima delle proiezioni cinematografiche, arrivano infatti i ‘trailer storici’: brevi montaggi di immagini d’epoca promossi dal Comune per valorizzare e far conoscere il patrimonio dell’Archivio storico fotografico della mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’. Un’iniziativa che trasforma l’attesa del film in un momento di scoperta, offrendo al pubblico uno sguardo sui diversi volti della città attraverso fotografie che ne raccontano l’evoluzione dal 1860 a oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Addio a monsignor Sanguineti. Fu vescovo nella Diocesi della Spezia
Leggi anche: Il maxi schermo dei Coldplay, i giustizieri della rete, e la nostalgia del linciaggio
La Spezia che fu su maxi schermo. I ’Trailer storici’ della Mediateca.
La Spezia che fu su maxi schermo. I ’Trailer storici’ della Mediateca - La storia della città torna a vivere sul grande schermo, intrecciandosi con l’esperienza del cinema contemporaneo. msn.com
Il cinema che accompagna le feste Il Cinema Odeon di La Spezia continua la sua programmazione natalizia con una selezione di film d’autore, storie intime e grandi emozioni da vivere sul grande schermo. Tra musica, memoria, identità e legami umani, il n - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.