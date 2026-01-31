Vannacci non molla | Fedele solo ai valori

Vannacci non si ferma e ribadisce di essere fedele ai propri valori. In un’intervista con il condirettore della «Verità» ha spiegato che, per ora, non ha in programma di fondare un suo partito, anche se non chiude completamente le porte a questa possibilità. «Allo stato attuale non c’è nulla», ha detto, lasciando aperto uno spiraglio per il futuro.

Il generale intervistato dal condirettore della «Verità»: «Fondare un mio partito? Allo stato attuale non c'è nulla, ma non posso escludere niente. C'è malcontento verso l'offerta politica. L'Ue va cambiata. E la remigrazione non è come la racconta la sinistra». «Al momento nessun partito, ma tutto può succedere, io non cambio le mie idee». L'ex generale Roberto Vannacci, intervistato ieri sera dal condirettore della Verità Massimo de' Manzoni alla Festa dei lettori controcorrente ad Abano Terme, ha toccato tutti i massimi temi di attualità. Dal suo progetto politico alla remigrazione, da Trump all'Ucraina, passando per l'Unione europea che «andrebbe riformata».

