Sono fedele ai valori c’erano alcune cose nel contratto che non potevo accettare | Ferrero svela altri dettagli sulla rottura con Alcaraz

Juan Carlos Ferrero ha condiviso alcuni dettagli sulla fine della collaborazione con Carlos Alcaraz, evidenziando che le divergenze principali riguardavano aspetti contrattuali, in particolare clausole e condizioni economiche. Ferrero ha sottolineato di essere rimasto fedele ai propri valori, spiegando che alcune richieste presenti nel contratto non potevano essere accettate. La vicenda si concentra quindi su questioni professionali legate agli accordi contrattuali tra i due.

Tutto ruota attorno al contratto. Ormai è chiaro come dietro il divorzio tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero ci siano state soprattutto cifre e clausole. E ora l ‘ex coach del numero 1 al mondo svela ulteriore dettagli sulla separazione: “Mi hanno inviato il nuovo contratto, non ero d’accordo con alcune cose, gliel’ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo”. Nessuna trattative, insomma. Secondo la versione di Ferrero, qualcuno ha spinto per arrivare subito alla rottura. Un concetto che l’ex coach ha sottolineato in un’intervista a Marca, scatenando la reazione del padre di Alcaraz: “Ognuno è libero di esprimere la propria opinione in base a ciò che sa “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

