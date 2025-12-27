Le strade di Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono separate: il numero 1 del mondo ha deciso di cambiare la propria guida tecnica un paio di settimane fa, facendo discutere tutto l’universo tennistico, anche perché il tecnico seguiva il fuoriclasse spagnola da quando aveva appena 15 anni. L’allenatore ha svelato alcuni particolari importanti in un’intervista concessa a RNE, dopo le prime aperture concesse a Marca: “Ogni giorno che passa me ne rendo sempre più conto. La gente si è resa conto del lavoro svolto e dell’eredità che ci stiamo lasciando alle spalle, quindi sono in pace. Mi hanno inviato il nuovo contratto, non ero d’accordo con alcune cose, gliel’ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrero e il mancato rinnovo con Alcaraz: “Fedele ai miei valori, non potevo accettare: siamo diversi”

Ferrero rivela nuovi dettagli della rottura con Alcaraz: "C'erano alcune cose che non potevo accettare"

