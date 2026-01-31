Vannacci e Renzi doppia smentita | Nessun incontro

Vannacci e Renzi negano di aver mai avuto un incontro. Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, spiega che non ci sono stati incontri con Matteo Renzi, come invece aveva scritto il Corriere della Sera. Vannacci sottolinea che le voci su incontri segreti tra i due sono false e che non ci sono stati scambi di visite o colloqui in alcun circolo di Roma. La polemica si accende ancora di più, ma per ora entrambi confermano di non aver mai parlato.

(Adnkronos) – "Nessun incontro con il leader di Italia viva Matteo Renzi in alcun circolo romano". Lo assicura all'AdnKronos il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, smentendo indiscrezioni comparse oggi sul Corriere della Sera relative ad un incontro tra il generale e il senatore Matteo Renzi: 'Renzi e Vannacci, quegli incontri segreti per "azzoppare" Meloni (e neutralizzare Schlein)', il titolo dell'articolo. Il leader di Italia viva smentisce con una nota. ''Ciò che scrive il Corriere delle Sera a proposito degli incontri segreti tra me e Vannacci in un circolo canottieri a Roma non è solo falso: è incredibile", afferma Renzi.

