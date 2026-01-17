Elezioni 2027 Renzi | State sottovalutando il generale Vannacci

Per le elezioni politiche del 2027, Matteo Renzi ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare il generale Vannacci. Secondo l’ex leader, il quadro politico si riduce a una sfida tra Meloni e il centrosinistra. Renzi ha evidenziato come la vittoria possa dipendere dalla capacità di unire le forze, evitando divisioni che potrebbero compromettere l’esito elettorale.

"Nel 2027 si vota per le elezioni politiche. O vince Meloni o vince il centrosinistra. Io credo che non ci sia nessuno nel centrosinistra, né tra i centristi né tra la sinistra radicale, che si possa permette il lusso di litigare per perdere. È talmente significativa la posta in gioco che pensare che ci si possa mettere a rinfacciare i veti è folle. Aggiungo: state sottovalutando il generale Vannacci ". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della 14esima assemblea nazionale del partito, a palazzo Castiglioni a Milano.

