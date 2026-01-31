Durante la seduta alla Camera dei deputati, il deputato di Fratelli d’Italia Vannacci ha chiesto al Capo dello Stato Sergio Mattarella di intervenire. Ha parlato di una crisi istituzionale che blocca il dialogo tra le parti e chiede un intervento immediato per riaccendere il confronto democratico.

Il deputato di Fratelli d’Italia, Vannacci, ha lanciato un appello urgente al Presidente della, Sergio Mattarella, durante una seduta alla Camera dei deputati, denunciando una profonda crisi istituzionale che ha portato alla paralisi del dialogo democratico. L’intervento, avvenuto in un contesto di tensione politica crescente, è stato caratterizzato da toni forti e un linguaggio carico di allarme: secondo Vannacci, il sistema parlamentare italiano ha perso la capacità di funzionare come strumento di confronto e decisione collettiva. Il deputato ha sottolineato che la mancata risposta alle istanze del Paese, l’assenza di un confronto costruttivo tra le forze politiche e la crescente polarizzazione stanno minando i fondamenti stessi della democrazia rappresentativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci denuncia crisi istituzionale in aula: appello al Capo dello Stato per ripristinare il dialogo democratico

Approfondimenti su Vannacci Italia

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere il proprio apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

. @paolomieli: "Insidia in casa Vannacci: una sua amica denuncia il fatto che ci sono donne che usano "modi antichi" per fare carriera nel movimento del Generale. Lo leggo sul Fatto" x.com

Individuati grazie alla denuncia di un padre, scongiurato il rischio dello scontro - facebook.com facebook