Le Province aperte al futuro | il Capo dello Stato per la quarta volta a Lecce

LECCE - Il 3 febbraio del 2017, dopo i lavori di restauro e riqualificazione, venne riaperto il Teatro Apollo con una cerimonia solenne alla presenza del Capo dello Stato.Oggi Sergio Mattarella, nella sua quarta visita a Lecce, è tornato nello storico contenitore culturale per la cerimonia della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

province aperte futuro capoAssemblea nazionale Upi a Lecce, parla Mattarella: «L'indebolimento delle Province incide sui diritti dei cittadini» - Un lungo applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso all'interno del Teatro Apollo di Lecce, dove questa mattina si è svolta la cerimonia ... Come scrive msn.com

