Le Province aperte al futuro | il Capo dello Stato per la quarta volta a Lecce
LECCE - Il 3 febbraio del 2017, dopo i lavori di restauro e riqualificazione, venne riaperto il Teatro Apollo con una cerimonia solenne alla presenza del Capo dello Stato.Oggi Sergio Mattarella, nella sua quarta visita a Lecce, è tornato nello storico contenitore culturale per la cerimonia della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?Le Province, aperte al futuro! ift.tt/4mFPGAp #evento #takethedate Vai su X
Lecce, 25-26 novembre Anche la @provinciamb partecipa alla 38ª Assemblea Nazionale delle Province Italiane, intitolata “Le Province, aperte al futuro!”. Un appuntamento che riunisce delegati da tutta Italia per discutere il ruolo delle Province e le sfide dell - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea nazionale Upi a Lecce, parla Mattarella: «L'indebolimento delle Province incide sui diritti dei cittadini» - Un lungo applauso ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso all'interno del Teatro Apollo di Lecce, dove questa mattina si è svolta la cerimonia ... Come scrive msn.com
Lecce, cerimonia di apertura dell'Assemblea delle Province italiane con il presidente Mattarella - Al Teatro Apollo di Lecce la cerimonia di apertura della 38/a Assemblea generale delle Province italiane, 'Le Province, aperte al futuro', con il presidente della Repubblica Mattarella ... Da repubblica.it
L'apertura dell'Assemblea generale delle Province italiane con Mattarella - Al teatro Apollo a Lecce la cerimonia di apertura della 38/a Assemblea generale delle Province italiane, 'Le Province, aperte al futuro', con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo ansa.it