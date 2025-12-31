La telefonata di Meloni al capo dello Stato
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere il proprio apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. La telefonata ha rappresentato un momento di confronto istituzionale, durante il quale sono stati condivisi i sentimenti di vicinanza e collaborazione tra le due cariche istituzionali.
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Mattarella per aver posto l’accento sul significato profondo incarnato dall’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 2026. L’Italia si presenta a questo appuntamento forte dell’autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Meloni al Quirinale da Mattarella, incontro con il capo dello Stato dopo le tensioni FdI-Colle sulle frasi di un consigliere
Leggi anche: Meloni al Quirinale, incontro con il capo dello Stato Mattarella dopo le polemiche sul «piano del Colle contro di lei»
Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Paglia si migliora, nuovo record paralimpico di sci nordico. Meloni: Impresa oltre lo sport; Trump: molti progressi, ancora uno o due nodi spinosi. Zelensky: discussi tutti gli aspetti del piano di pace, nuovo incontro a gennaio; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”.
"L'Italia può guardare al futuro con ottimismo e speranza". La telefonata di Meloni a Mattarella - Il Presidente Meloni ha richiamato le parole del Capo dello Stato e ha ribadito che l’Italia continuerà a fare tutto ciò che è possibile, ad ogni livello, affinché la pace possa al più presto tornare ... ilgiornale.it
Meloni chiama Mattarella: grazie per le parole sulla Repubblica, impegno per la pace - (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato “l’apprezzamento del Governo ... askanews.it
Meloni ascolta Mattarella e frena sulla data del referendum. I contatti Mantovano-Conte-Schlein. Decreto Kyiv approvato - Il governo prima pensa di accelerare sulla data, il primo marzo, poi il passo indietro. ilfoglio.it
SCHLEIN: LE SORELLE MELONI VOGLIONO METTERE MANO ALLE PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO
La telefonata tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei è "in corso", ed è presente anche la premier Giorgia Meloni. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando a Zona Bianca l'incontro di Mar-a-Lago tra Donald Trum - facebook.com facebook
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera, insieme ad altri Leader europei, una conversazione telefonica con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky, al termine del loro incontro in Florida. La telefonata ha permesso di fare un pu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.