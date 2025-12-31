la telefonata di meloni al capo dello stato

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere il proprio apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. La telefonata ha rappresentato un momento di confronto istituzionale, durante il quale sono stati condivisi i sentimenti di vicinanza e collaborazione tra le due cariche istituzionali.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Mattarella per aver posto l’accento sul significato profondo incarnato dall’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 2026. L’Italia si presenta a questo appuntamento forte dell’autorevolezza, della credibilità e del rispetto che le vengono riconosciuti a livello globale e che sono il frutto del dinamismo, del coraggio e del sacrificio di generazioni di italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

