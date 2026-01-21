Vangelo del 21 gennaio 2026 | Gesù sceglie la misericordia prima delle regole

Il Vangelo del 21 gennaio 2026 ci invita a riflettere sull’importanza della misericordia come valore fondamentale, superiore alle regole. Meditare su questa parola ci aiuta a comprendere meglio il messaggio di Gesù, che sceglie la compassione e il perdono. Con l’aiuto di don Luigi Maria Epicoco, approfondiamo questa giornata, per vivere con maggiore consapevolezza e attenzione agli insegnamenti del Vangelo.

Meditiamo il Vangelo del 21 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica di Sant'Agnese, vergine e martire, Gesù cerca di porre l'attenzione sulla sofferenza di un uomo con una mano inaridita. I farisei tornano a osservarlo, stavolta in silenzio, sempre più ciechi e ancorati su questioni di principio. È dunque più importante attenersi alla Legge o andare incontro alla sofferenza di una persona? Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo.

