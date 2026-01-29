Valanga a Foppolo travolti alcuni sciatori | Erano fuoripista

Una valanga si è staccata questa mattina a Foppolo, coinvolgendo nove sciatori che stavano facendo fuoripista tra Pitarocca e Valgussera. Le operazioni di soccorso sono in corso e i soccorritori stanno tentando di raggiungere le persone coinvolte. La zona è stata chiusa e le autorità hanno avviato le verifiche per capire cosa abbia causato il distacco della neve.

Foppolo. Allarme nella tarda mattinata di giovedì 29 gennaio in un’area fuoripista tra la Pitarocca e il Valgussera: secondo le prime informazioni una valanga si sarebbe staccata dal versante, coinvolgendo nove sciatori, attorno alle 10.50. Allertati immediatamente l’elisoccorso, alzatosi in volo da Sondrio, il Soccorso Alpino della Val Brembana e i carabinieri di Branzi: al momento non risulterebbero feriti gravi, ma la situazione è in costante evoluzione. A provocare il distacco sarebbe stata l’attività fuoripista di alcuni sciatori, poi colpiti dalla massa nevosa: tutte le persone travolte sarebbero riuscite a mettersi al sicuro autonomamente e dai sorvoli finora effettuati non sembrerebbero esserci dispersi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Foppolo Valanga

