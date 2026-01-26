Sabato sera di controlli nelle discoteche trovati materiali infiammabili ed estintori guasti

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026, sono stati effettuati controlli in tre discoteche di Genova, in conformità alle disposizioni del comitato provinciale. Durante le verifiche, le forze dell'ordine hanno riscontrato materiali infiammabili non conformi e estintori non funzionanti. L'intervento ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi durante l’attività notturna.

Tre i locali passati al setaccio e in tutti sono state scoperte irregolarità. I gestori, oltre a mettersi in regola, dovranno presentarsi dai vigili del fuoco per gli approfondimenti del caso Irregolarità in tre discoteche genovesi. A scoprirle sono stati i poliziotti della questura, insieme a vigili del fuoco e polizia locale, che nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 hanno effettuato controlli nei tre locali, in attuazione di quanto deliberato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Rilevati negli ultimi due locali Dvr (Documento di valutazione dei rischi) incompleti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Movida e sicurezza, controlli nelle discoteche dopo la strage di Crans MontanaDopo la recente tragedia di Crans Montana, le autorità italiane rafforzano i controlli nelle discoteche per garantire la sicurezza pubblica.

Dopo Crans-Montana i controlli nelle discoteche italiane sono aumentatiDopo l’episodio di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli nelle discoteche.

