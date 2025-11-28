Gli allarmi ignorati le reti infiammabili e l' assenza di una legge sull' uso di materiali ignifughi | cosa ha determinato il più letale incendio di Hong Kong

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi 48 ore dal terribile incendio divampato mercoledì nel complesso di Wang Fuk Court a Hong Kong, le operazioni dei vigili del fuoco si sono fermate. Le fiamme sono state domate in tutte le sette delle otto torri coinvolte nel rogo, ma si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Allarmi Ignorati Reti Infiammabili