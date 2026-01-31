Usa rilasciato il giornalista Don Lemon | Non mi fermerò

L’ex giornalista della Cnn Don Lemon è stato rilasciato dopo essere stato arrestato negli Stati Uniti. Lemon era stato accusato di aver commesso reati federali legati a una protesta anti-immigrazione, interrotta durante una funzione religiosa in una chiesa del Minnesota. Lemon ha dichiarato di non volersi fermare e ha già annunciato che continuerà a parlare.

Negli Usa, l'ex giornalista della Cnn Don Lemon è stato rilasciato dalla custodia dopo essere stato accusato di reati federali contro i diritti civili in relazione a una protesta anti-immigrazione che ha interrotto una funzione in una chiesa del Minnesota. Il reporter era stato arrestato ieri, venerdì, a Los Angeles, ed è stato liberato dopo essere comparso in tribunale. Lemon è accusato di cospirazione e di interferenza con i diritti dei fedeli sanciti dal Primo Emendamento per i fatti del 18 gennaio presso la Cities Church di St.Paul, dove un gruppo di manifestanti ha interrotto una funzione religiosa per protestare contro il pastore, che è un funzionario locale dell'Ice, la controversa agenzia anti-immigrazione statunitense.

