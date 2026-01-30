Minneapolis arrestato ex giornalista della Cnn Don Lemon

È finita in manette l’ex giornalista della Cnn Don Lemon, arrestato ieri a Los Angeles dagli agenti federali. Per anni è stato uno dei volti più noti della rete, ma ora si trova in questa situazione. La polizia lo ha fermato senza specificare i motivi ufficiali, lasciando tutti a chiedersi cosa sia successo davvero.

Per anni uno dei volti più noti della Cnn, Don Lemon è stato arrestato a Los Angeles dagli agenti federali. L'accusa: sarebbe entrato con le telecamere in una chiesa di St. Paul, città "gemella" di Minneapolis, dove era in corso una manifestazione anti-Ice. Il reato contestato? La legge federale vieta di impedire la libertà di culto. Lemon ha subito negato di aver personalmente preso parte alla manifestazione, ribadendo di essersi trovato sul posto in veste di reporter, così come ha riferito anche Giorgia Fort, l'altra giornalista arrestata. "Don fa il giornalista da 30 anni, e il suo lavoro a Minneapolis è tutelato dalla Costituzione", ha detto l' avvocato di Lemon, Abbe Lowell. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minneapolis, arrestato ex giornalista della Cnn Don Lemon Approfondimenti su Don Lemon Don Lemon, ex giornalista della Cnn, arrestato per una manifestazione di protesta in Minnesota Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato durante una protesta a St. Don Lemon ex giornalista Cnn arrestato in Minnesota nelle proteste contro l'ICE, la Casa Bianca lo sbeffeggia Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato in Minnesota durante le proteste contro l'ICE. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Former CNN anchor Don Lemon taken into custody Ultime notizie su Don Lemon Argomenti discussi: Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Stati Uniti, quei bimbi in cella per stanare i genitori migranti; Trump: Conosco Kevin da molto tempo, non vi deluderà. L'Ice resta a Minneapolis, arrestato Don Lemon, ex anchor di CnnIl giornalista, ex anchor di Cnn, Don Lemon è stato arrestato da alcuni agenti federali con l'accusa di aver violato la legge federale durante una manifestazione in una chiesa del Minnesota. Lo riport ... ansa.it L'Ice resta a Minneapolis, arrestato ex giornalista della CnnArrestato Don Lemon: l’ex anchor Cnn accusato durante le tensioni su Ice e diritti civili. tio.ch L'ex conduttore della CNN Don Lemon è stato arrestato il 29 gennaio con l'accusa di aver violato la legge federale durante una protesta in una chiesa di St. Paul, Minnesota, secondo quanto riferito da diverse persone a conoscenza della vicenda, in un caso r facebook Sono stati arrestati l'ex conduttore Cnn Don Lemon e la giornalista indipendente Georgia Fort per aver documentato l'irruzione dei manifestanti nella Cities Church di St. Paul, guidata da un funzionario dell'ICE. Arrestati per giornalismo, calpestato il primo eme x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.