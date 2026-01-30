Proteste contro l’Ice in Minnesota arrestato il giornalista Don Lemon

La protesta contro l’Ice a St. Paul si è trasformata in un arresto. Don Lemon, ex volto della CNN, è stato portato via dalla polizia durante la manifestazione alla Cities Church. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti presenti, mentre i manifestanti chiedevano un cambiamento nelle politiche sull’immigrazione. Lemon, che si trovava sul posto, è stato fermato e portato via senza troppi giri di parole. La protesta è continuata, ma l’attenzione si è spostata sul suo arresto.

(Adnkronos) – Il giornalista Don Lemon, ex conduttore della Cnn, è stato arrestato in relazione a una manifestazione di protesta anti Ice che si è svolta nella Cities Church di St. Paul, in Minnesota, la scorsa settimana. Lo ha dichiarato oggi in una nota il suo avvocato, Abbe Lowell, spiegando che "Don Lemon è stato.

