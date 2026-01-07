Vogliono sparare alla Meloni? Tutti muti Storace smaschera la sinistra

In un clima di tensione politica, le recenti minacce alla premier Meloni hanno suscitato un silenzio quasi totale. Mentre alcuni osservatori evidenziano questa assenza di commenti, Storace interviene per smascherare la posizione della sinistra, evidenziando la mancanza di reazioni pubbliche. Un episodio che apre una riflessione sulla comunicazione e le responsabilità nel confronto politico odierno.

Muti. Neanche una parola. Neppure quella famosa frase sui “compagni che sbagliano” riferita alle Brigate Rosse. Che in fondo erano una speciale razza di comunisti italiani, anche se gli eredi del PCI non vogliono sentirne parlare. Ma la notizia è proprio il silenzio su quel “spara a Giorgia” vergato stavolta su un muro di Porto Recanati, nelle Marche. Ormai si contano a decine le scritte di questo genere. La sinistra non dice una sola parola: la premier può essere minacciata ogni santo giorno. Chi soffia sul fuoco sta a sinistra, frasi orrende, pronunciate in Parlamento e fuori, eccitano gli sconsiderati che vogliono passare dal bullismo alle vie di fatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

