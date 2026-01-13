Auto Urso | tavolo il 30 gennaio su riforme Ue e misure nazionali

Il 30 gennaio si terrà a Firenze un tavolo dedicato al settore automotive, convocato dal ministro Urso. L'incontro mira a discutere le riforme europee in corso e le misure nazionali adottate dal governo. L’obiettivo è condividere approfondimenti e definire strategie comuni per sostenere il settore automotive nel contesto attuale.

Firenze, 13 gen. (askanews) – "Ho convocato il tavolo per l'automotive il 30 gennaio sia per affrontare insieme il percorso di riforme avviato grazie alla determinazione del nostro governo in sede europea, sia per discutere le misure nazionali". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti a Firenze. "Nei prossimi giorni? annuncia? mi recherò a Bruxelles per incontrare i commissari competenti e i gruppi parlamentari italiani, per sostenere e rafforzare un processo riformatore iniziato con il regolamento sulla CO2 ma che deve proseguire e intensificarsi, perché non ci basta quanto proposto dalla Commissione".

