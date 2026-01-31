Santa Margherita Staffora tenta furto in casa e scappa | 36enne intercettato e denunciato

Un uomo di 36 anni ha tentato di entrare in una casa a Santa Margherita Staffora, ma è stato intercettato e denunciato dai carabinieri. L’uomo, di origini dell’Est Europa, aveva tentato di rubare in una abitazione, ma è stato fermato prima di riuscire nel suo intento. La vicenda si è conclusa con la denuncia in stato di libertà.

Sante Margherita Staffora (Pavia), 31 gennaio 2026 – Un uomo di 36 anni, originario dell'Est Europa, è stato denunciato, in stato di libertà, per tentato furto. L’episodio risale alla mattinata di mercoledì 28 gennaio, reso noto dall'Arma con comunicato diramato oggi, sabato 31 gennaio. I fatti. Il padrone di casa, rientrando nella propria abitazione a Santa Margherita Staffora, si è infatti imbattuto nell'intruso che rovistava in cerca di qualcosa da rubare, ma quando si è visto scoperto si è dato immediatamente alla fuga. È scattata tempestivamente la segnalazione al 112 da parte della vittima e dalla centrale operativa dei carabinieri è stata inviata in breve sul posto una pattuglia della Stazione di Varzi, della Compagnia di Voghera, che era già in zona, impegnata in uno dei frequenti servizi di controllo del territorio, potenziati proprio per garantire maggiore sicurezza e a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, in base alle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con attività di prevenzione dei reati predatori volute dal prefetto Francesca De Carlini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Santa Margherita Staffora, tenta furto in casa e scappa: 36enne intercettato e denunciato Approfondimenti su Santa Margherita Staffora Coltivazione di marijuana in un capannone a Santa Margherita Staffora: 4 arresti Tenta il furto in pieno centro: si accende la telecamera e scappa Un tentativo di furto in pieno centro, registrato da una telecamera di sicurezza in viale Vittorio Emanuele il 24 dicembre. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Santa Margherita Staffora Tre ponti da curare, interventi per limitare le infiltrazioni d’acquaSANTA MARGHERITA STAFFORA. Circa 300mila euro per mettere in sicurezza tre ponti situati lungo la strada provinciale numero 48 che collega Casanova Staffora a Pian del Poggio. Le opere sono state ... laprovinciapavese.gelocal.it Alta valle Staffora, due abitazioni derubate daI ladri: portati via gli oriSanta Margherita Staffora (Pavia), 21 aprile 2025 - Banda di ladri in azione nel week-end di Pasqua in alta valle Staffora. Nel pomeriggio di sabato, 19 aprile, ignoti ladri hanno forzato la porta di ... ilgiorno.it Dalla Galleria degli Uffizi TRAVOLTA DALL'AMOR DIVINO L’Estasi di Santa Margherita da Cortona di Giovanni Lanfranco è un capolavoro di intensa spiritualità barocca. Il dipinto cattura l’attimo in cui la santa, travolta dall’amore divino, abbandona il peso dell facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.