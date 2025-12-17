Lutto nel mondo della scuola addio alla professoressa Maria Antonietta Ranieri

Il mondo della scuola barese piange la scomparsa della professoressa Maria Antonietta Ranieri, docente del Liceo Scientifico Salvemini. Figura stimata e apprezzata, la sua perdita rappresenta un momento di grande dolore per la comunità educativa e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Lutto nel mondo della scuola barese: è scomparsa Maria Antonietta Ranieri, indimenticata professoressa del Liceo Scientifico Salvemini. A darne notizia è lo stesso istituto in un commosso messaggio sui social: "La Comunità del Liceo Salvemini si unisce al dolore della famiglia per la perdita.

