Morta a soli 55 anni Cartoceto e Lucrezia in lutto Addio alla professoressa Francesca Uttoveggio

Cartoceto e Lucrezia sono in lutto per la scomparsa improvvisa della professoressa Francesca Uttoveggio, avvenuta a soli 55 anni. Moglie e madre di due adolescenti, era insegnante di materie umanistiche presso la scuola secondaria di primo grado di Lucrezia, appartenente all’istituto comprensivo ‘Marco Polo’.

Profondo cordoglio a Cartoceto e Lucrezia per l'improvvisa scomparsa, a soli 55 anni, di Francesca Uttoveggio (foto), moglie e mamma di una femminuccia e di un maschietto entrambi adolescenti, insegnante di materie umanistiche alla scuola secondaria di primo grado di Lucrezia appartenente all'istituto comprensivo 'Marco Polo'. Una morte, causata da un malore, che ha gettato nello sconforto l'intera comunità scolastica, dagli alunni alla dirigenza, e anche la maggior parte dei suoi concittadini di Lucrezia, dove la prof viveva con la sua famiglia. Un dolore forte, reso ancora più lancinante dal fatto che Francesca, oltre al marito Giuliano, lascia due figli minorenni, di 14 e 12 anni.

