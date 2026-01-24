Le Zebre Parma affrontano i Glasgow Warriors al Lanfranchi in una partita equilibrata, caratterizzata da un impegno costante da entrambe le squadre. Nonostante la determinazione e la tenacia dei padroni di casa, i Warriors riescono a prevalere di misura, con il risultato finale di 21-26. La partita evidenzia la competitività delle Zebre e il livello di equilibrio nel campionato del United Rugby Championship.

Al Lanfranchi va in scena una sfida intensa e combattuta, in cui le Zebre Parma tengono testa alla maggiore struttura dei Glasgow Warriors ma si arrendono nel finale, chiudendo sul 21-26 per gli scozzesi. In un match ricco di contatti, cartellini e continui cambi di inerzia, i ducali pagano a caro prezzo alcune fasi di inferiorità numerica e la concretezza del pack ospite, pur mostrando carattere e qualità, soprattutto nella ripresa, quando riescono più volte a riaprire una partita rimasta viva fino agli ultimi minuti. Nei primi 20 minuti al Lanfranchi la sfida parte su ritmi alti, con Zebre Parma aggressive in difesa ma spesso costrette a rincorrere la maggiore organizzazione dei Glasgow Warriors, che tengono il pallino del gioco e mettono pressione continua nei 22 avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma lottano, ma cedono di misura ai Glasgow Warriors

United Rugby Championship: le Zebre Parma crollano in casa dei Glasgow WarriorsLe Zebre Parma affrontano una difficile trasferta a Glasgow, dove incontrano i Warriors nell’ambito dell’United Rugby Championship.

Leggi anche: United Rugby Championship: le Zebre Parma non superano lo scoglio Cardiff

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky; La squadra che affronterà Cardiff in trasferta; United Rugby Championship: Benetton e Zebre in campo sulle ali dell’entusiasmo; URC: il XV delle Zebre al Lanfranchi per la sfida di ritorno contro Glasgow.

United Rugby Championship: Benetton e Zebre in campo sulle ali dell’entusiasmoTorna l’United Rugby Championship e tornano in campo Benetton Treviso e Zebre Parma, impegnate entrambe in contemporanea sabato sera, con i veneti ... oasport.it

United Rugby Championship e Top 14, le partite su Sky e Now: date e orariNatale con il grande rugby su Sky Sport e NOW: per lo United Rugby Championship si gioca l’8ª giornata con le due franchigie italiane Zebre e Benetton impegnate in un derby da non perdere sabato 27 ... sport.sky.it

I Leoni sono impegnati stasera nella trasferta gallese! Cardiff Rugby - Rygbi Caerdydd #BenettonRugby Round 10 BKT United Rugby Championship 24.01.2026 Cardiff Arms Park 20:45 #CARvBEN Sky Sport Max #WeAreLions # - facebook.com facebook