Undicenne lasciato a piedi dal bus sotto la neve aperta inchiesta La madre | È arrivato a casa in ipotermia

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta dopo che un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve. Il ragazzino è stato costretto a camminare più di sei chilometri perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro per salire sul bus. La madre racconta che è arrivato a casa in ipotermia, preoccupata per le condizioni del figlio. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ora si aspetta di capire come siano andate realmente le cose.

La Procura di Belluno ha aperto un'inchiesta sul caso del bambino costretto a percorrere oltre 6 chilometri a piedi sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro per salire sul bus. La madre ha presentato querela: "Quando è tornato a casa aveva 35 di temperatura corporea".

Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus sulla tratta tra Calalzo e Cortina perché senza il biglietto

Un bambino di 11 anni si è trovato da solo a piedi sotto la pioggia e il freddo, dopo che l’autista del bus lo ha fatto scendere a San Vito di Cadore.

