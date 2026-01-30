Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus la mamma | Ha camminato 6 chilometri sotto la neve Quando è arrivato a casa era in ipotermia
Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus sulla tratta tra Calalzo e Cortina perché senza il biglietto
BELLUNO - Ieri il bambino di 11 anni lasciato a terra dall'autista perché sprovvisto del biglietto "olimpico" da 10 euro sulla tratta Calalzo-Cortina, è tornato a scuola: «Adesso sta bene» dice la mamma, visibilmente sollevata. Ma nel frattempo la notizia ha avuto eco nazionale. E l'avvocato Chiara Balbinot, di Padova, che è anche nonna del piccolo, conferma: «Oggi mi hanno chiamato proprio tutti, anche giornali e televisioni nazionali». Anche Dolomiti Bus che per due volte ha telefonato alla professionista: «Mi hanno detto di essere costernati per l'accaduto e che avrebbero aperto un'inchiesta interna per capire cosa fosse successo». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus sotto la neve
Martedì scorso, un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus sotto la neve, mentre l'autobus partiva senza di lui.
Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: «Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve»
Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.
Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometri. La nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto
Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello olimpico: cammina per 6 km sotto la neve a Belluno. Un bambino di 11 anni ha dovuto percorrere 6 km a piedi sotto la neve perché non aveva il biglietto olimpico da 10 euro. L'autista sospeso dal servizio
Restare a piedi a 11 anni, da solo, in pieno inverno ed essere costretto a percorrere 6 chilometri sotto la neve per tornare a casa. È quanto accaduto martedì 27 gennaio tra San Vito e Vodo di Cadore, nel Bellunese, dove un bambino è stato fatto scendere
A Vito di Cadore un bambino di 11 anni, che tornava dalla scuola, è stato obbligato a scendere dall'autobus e percorrere 6 km a piedi nella neve, con temperatura sotto zero, perché non aveva il nuovo biglietto, entrato in vigore da pochi giorni
