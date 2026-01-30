Un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus sulla tratta tra Calalzo e Cortina perché senza il biglietto

BELLUNO - Ieri il bambino di 11 anni lasciato a terra dall'autista perché sprovvisto del biglietto "olimpico" da 10 euro sulla tratta Calalzo-Cortina, è tornato a scuola: «Adesso sta bene» dice la mamma, visibilmente sollevata. Ma nel frattempo la notizia ha avuto eco nazionale. E l'avvocato Chiara Balbinot, di Padova, che è anche nonna del piccolo, conferma: «Oggi mi hanno chiamato proprio tutti, anche giornali e televisioni nazionali». Anche Dolomiti Bus che per due volte ha telefonato alla professionista: «Mi hanno detto di essere costernati per l'accaduto e che avrebbero aperto un'inchiesta interna per capire cosa fosse successo». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus, la mamma: «Ha camminato 6 chilometri sotto la neve. Quando è arrivato a casa era in ipotermia»

Martedì scorso, un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus sotto la neve, mentre l’autobus partiva senza di lui.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

